Ateş çemberinde kalan yangın kule sorumlusu canı pahasına görev yerinden ayrılmadı: 45 dakika kimseye ulaşamadım

"Yangın etrafımı sardığında kaçamazdım"





Alevler yaklaşınca amirlerinin kendisine kuleyi terk etmesi konusunda çağrıda bulunduğunu anlatan Efeoğlu, şunları kaydetti:

"Terk edemezdim. Burada bir yangın yönetiyoruz. Bizim işimiz bu. Yangına müdahale eden ekiplerimiz alevlerden kaçmıyorlar. Kendilerini güvenli bölgeye çekerek müdahale ediyorlar. Bende güvenli bölgeye çekilerek görevimi sürdürdüm. Muhabereye destek vererek ekiplere destek oldum. Telaşlı durumda bile ekiplerimizi yangın bölgesine çektim. Yangının başlangıç noktasını belirttim. Ekipleri oraya yönlendirdim. Yangın etrafımı sardığında kaçamazdım, ekiplerini yönlendirmek birinci görevim. Aşağıdaki ekiplerin hem gözü hem de kulağıydım. Burada ne kadar zorlansam da panik haline girmedim. Öyle yapsam belki burada olamayabilirdim. Müdahalemi sürdürdüm." şeklinde konuştu.