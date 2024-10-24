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Avcılar'da 12 saat arayla iki metrobüs yandı

Avcılar'da 12 saat arayla iki metrobüs yandı

10:4724/10/2024, Perşembe
DHA
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İstanbul Avcılar'da12 saat arayla iki metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangınlar nedeniyle metrobüs trafiği tek şeritten sağlanırken araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

İlk metrobüs yangını dün saat 20.00 sıralarında İBB Sosyal Tesisleri ile Şükrübey Durağı arasında başladı. 

Küçükçekmece yönünden gelen metrobüsün motor bölümünden dumanların çıktığını fark eden şoför, aracı hemen durdurarak yolcuları tahliye etti. Yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilen araçta alevler büyümeden söndürüldü.


İkinci yangın


Bugün saat 08.00 sıralarında Beylikdüzü yönünde giden metrobüs Cihangir-Üniversite durağına yaklaştığı sırada motor bölümü alev aldı. 

Dumanları fark eden şoför hemen yolcuları tahliye etti. Yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilirken, itfaiye ekiplerine de haber verildi.

D-100 karayolundan olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri metrobüs yoluna tel örgüleri keserek girdi. Söndürme çalışmaları sürerken metrobüs yolunda ulaşım tek şeritten sağlandı. İtfaiye ekiplerinin sıktığı suyun D-100 karayoluna akması nedeniyle kayganlaşan yolda bir motosiklet devrilirken motosiklet sürücüsü ve yolcusu yara almadan kurtuldu. Metrobüsün kaldırılmasının ardından seferler normale döndü. 

#İstanbul
#Avcılar
#Metrobüs

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