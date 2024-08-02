Avcılar'da mobilya fabrikasında yangın

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, mobilya imalatı yapılan fabrikada yangın çıktı. 7 dönüm alanda kurulu 3 katlı fabrikada çıkan yangında alevler en üst katı tamamen sardı.
Cihangir Mahallesi'ndeki Beysan Sanayi Sitesi'nde 7 dönüm alanda kurulu 3 katlı fabrikada çıkan yangında alevler en üst katı tamamen sardı.
İlk katında elektrik panosu imal edilen fabrika binasının mobilya imalatı yapılan diğer 2 katındaki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Polis, fabrika çevresinde güvenlik önlemi alarak, bölgedekileri uzaklaştırdı.