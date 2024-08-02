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Avcılar'da mobilya fabrikasında yangın

00:24 - 2/08/2024 Cuma
Güncelleme: 00:26 - 2/08/2024 Cuma
AA

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, mobilya imalatı yapılan fabrikada yangın çıktı. 7 dönüm alanda kurulu 3 katlı fabrikada çıkan yangında alevler en üst katı tamamen sardı.

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Cihangir Mahallesi'ndeki Beysan Sanayi Sitesi'nde 7 dönüm alanda kurulu 3 katlı fabrikada çıkan yangında alevler en üst katı tamamen sardı.




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İlk katında elektrik panosu imal edilen fabrika binasının mobilya imalatı yapılan diğer 2 katındaki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

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Polis, fabrika çevresinde güvenlik önlemi alarak, bölgedekileri uzaklaştırdı.

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#Avcılar
#Yangın
#Fabrika
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