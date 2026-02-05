Yeni Şafak
Ayvacık’ı sağanak vurdu: Yollar göle döndü

17:435/02/2026, Perşembe
IHA
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde sağanak yağış etkili olurken, Babadere-Tuzla arası menfezin taşması sonucu araçlar yolda kaldı. Ayvacık’ın 3 nolu girişi yolu kapandı.

Ayvacık ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, tarım arazileri sular altında kaldı.

 Küçükçetmi köyünde aşırı yağış nedeniyle yolda çökmeler meydana geldi.Meteorolojinin Çanakkale genelinde dün sağanak yağış ve fırtına uyarısı etkili oldu.


 Sağanak nedeniyle Ayvacık’ın 3 nolu girişi yolu kapandı, sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.


Babadere-Tuzla arası menfezin taşması sonucu araçlar yolda kaldı. Jandarma trafik ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.


Öte yandan, Ayvacık ilçesi Küçükçetmi köyünde aşırı yağış nedeniyle yolda çökmeler meydana geldi. Çöken yolda güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.

