Bağ evinde korkunç cinayet: İddianame hazırlandı, 'Kafasına doğru hatırlamadığım kadar vurdum'

Turgut’un kaldıkları akşam Bayır’a cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden Y.C.B., “Odanın içerisinde bulunan baltanın keskin kısmıyla kafasına vurdum. Ayağa kalktı ve baltayı tuttu. Baltayı tutunca ben kendisinin kafasına yumrukla vurdum. Sonra Nazir de yine odada bulunan kazmanın keskin olmayan kısmıyla İsa’nın kafasına vurdu. İsa biraz daha ayakta baltayı tutar vaziyette kaldı. Sonra yere düştü. Ben de elimdeki baltanın kesici kısmıyla kafasına doğru hatırlamadığım kadar vurdum. Nazir başka vurmadı. Peşimizden geleceğini düşünerek ve korkarak baltayla çok sayıda vurdum. Nazir ‘kaçalım’ dedi. Motorun anahtarı koltuğun üstündeydi. Motoru Nazir sürdü; ben de arkasına bindim. Çok pişmanım” dedi.