Bakanlık 2 çay markasını ifşa etti: Çay diye bakın ne içirmişler

10:5711/11/2025, Salı
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin güncel listesini kamuoyu ile paylaştı. Listede bu kez vatandaşların günlük olarak tükettiği ürünler arasında yer alan 'siyah çay' firmaları dikkat çekti. İşte, sağlığı tehlikeye düşüren o markalar.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları ifşa etmeye devam ediyor.

10 Kasım 2025 tarihli, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi.

Çayda gıda boyası tespit edildi

Listede bu kez sağlığı tehlikeye düşürecek 'siyah çay' markaları yer aldı. Son testlerde, bazı markaların 'siyah çay' ibaresiyle sattığı üründe gıda boyası olduğu belirlendi.


İşte, siyah çay üretiminde usulsüzlük yapan firmalar...

Bakanlık, “Öz Akçay Altın Yaprak Siyah Çay” ve “Öz Akçay Filiz Siyah Çay” ürünlerinde uygunsuzluğa rastlandığını açıkladı.

#Tarım ve Orman Bakanlığı
#çay
#Taklit ve tağşiş gıdalar
