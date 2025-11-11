Bakanlık 2 çay markasını ifşa etti: Çay diye bakın ne içirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin güncel listesini kamuoyu ile paylaştı. Listede bu kez vatandaşların günlük olarak tükettiği ürünler arasında yer alan 'siyah çay' firmaları dikkat çekti. İşte, sağlığı tehlikeye düşüren o markalar.

1 /4 Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları ifşa etmeye devam ediyor.

2 /4 10 Kasım 2025 tarihli, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi.

3 /4 Çayda gıda boyası tespit edildi Listede bu kez sağlığı tehlikeye düşürecek 'siyah çay' markaları yer aldı. Son testlerde, bazı markaların 'siyah çay' ibaresiyle sattığı üründe gıda boyası olduğu belirlendi.

