Bakanlık açıkladı: Yaygın kullanılan temizlik ürünü satıştan kaldırıldı

13:2715/01/2026, Perşembe
G: 15/01/2026, Perşembe
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla insan sağlığı açısından risk barındırdığı tespit edilen yeni ürünleri açıkladı. Gerçekleştirilen denetimler kapsamında söz konusu ürünün satışının durdurulmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında yetkili kurumların güvensiz bulduğu ürünleri, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla kamuoyuna duyurmaya devam ediyor.

Gerçekleştirilen son denetimler kapsamında, Hypo markalı temizlik ürününün kullanımının insan sağlığı açısından risk oluşturduğu belirlendi.

Sağlık riski taşıyor

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Bakanlık, ürünün insan sağlığı açısından risk oluşturduğunu belirledi. İncelemelerde ürünün ilgili mevzuata uygun olmadığı, güvenli kullanım şartlarını karşılamadığı ve tüketiciler için tehlike arz ettiği ifade edildi.

Satışı yasaklandı

Yapılan tespitler sonrasında Ticaret Bakanlığı, ürünün piyasaya satışını durdurdu. Ayrıca ürünün satış noktalarından geri çekilmesine karar verilirken, bu uygulamanın tüketici sağlığını güvence altına almak amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.

