Balık tutmak için girdiği ırmakta mahsur kaldı: AFAD ekibi kurtardı

Olay, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Yeniyapan köyü yakınlarında meydana geldi. Yıldız Irmağı'nın kıyısında piknik yapan ve balık tutan M.E., bir süre sonra suya girdi. Irmağın su seviyesinin yükselmesi üzerine M.E., akıntıya kapılmamak için ağaca tırmandı.