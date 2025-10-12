Bartın Irmağı taşmaya başladı

Su seviyesinin Yalı mevkii ve Tersane Caddesi’ndeki gezi tekneleri için yapılan iskelelerdeki merdiven basamakları ile aynı seviyeye ulaştı.Çamur akan, rengi turuncuya dönen ırmağın Kemer Köprü kısmında ise su seviyesinin yükselmesine rağmen, henüz taşkın riski bulunmadığı belirtildi. Bugün, yağmurun dinmesi ve güneş açması ile birlikte ırmak seviyelerinde ciddi bir artış yaşanmadığı öğrenildi.Öte yandan, yağışın bu akşam ve pazartesi günü de devam etmesi bekleniyor.