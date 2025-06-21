Bartın'ın mavisi ve yeşiliyle "Batı Karadeniz'in incisi", Türkiye'nin de sayılı şehirlerinden biri olduğunu dile getiren Arslan, "Böylelikle doğa turizmi, eko turizmi açısından da böyle bir ağacın varlığını tespit etmek bizler için mutluluk verici. Orman teşkilatımız Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna bu ağacın hem tescili hem korunması başvurusunu yaptı. Sürecimiz devam ediyor. Tescilin ardından bu ağacın turizme kazandırılması için gerek Kültür Müdürlüğümüz gerekse ilgili kurum ve kuruluşlarımızla çalışmalar yapacağız. İnşallah burayı da turizme kazandırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.





Arslan, ağacın yaşının tespiti için Bartın Üniversitesi ile koordineli çalışma yürütüleceğini kaydetti.



