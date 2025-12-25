Yeni Şafak
Beyaz gelinliğini giyen Ladik Gölü’nün güzelliği göz kamaştırdı

14:5025/12/2025, Perşembe
IHA
Samsun’da bulunan Ladik Gölü, kar yağışının etkisiyle adeta beyaz gelinliğini giydi. Gölün eşsiz güzelliği, havadan çekilen görüntülerle daha net şekilde ortaya çıktı. Samsun’daki 16 korunan alandan biri olan Ladik Gölü Sulak Alanı, kar yağışıyla tamamen beyaza büründü.

Yaz aylarında göçmen kuşlar ve çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliği yapan göl, kış mevsiminde de doğal yaşamın sürdüğü önemli alanlardan biri olma özelliğini koruyor.

Ladik’e özgü turna balığının yaşam alanı olan göl, kışın farklı bir kimliğe bürünerek doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Zaman zaman tamamen donmasıyla da gündeme gelen Ladik Gölü, karla kaplandığında eşsiz bir manzara sunuyor.

Beyaz örtünün hâkim olduğu göl ve çevresi, dron ile görüntülendi. Havadan kaydedilen karelerde gölün sakinliği ve doğal güzelliği net şekilde ortaya çıktı

Karla kaplanan Ladik Gölü’nün görüntüleri Samsun Valiliği tarafından sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Şiir eşliğinde yayınlanan görüntüler, izleyenlere görsel bir şölen sundu.

