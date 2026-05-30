'Beyaz Güvercin'e büyük ilgi: Nostalji dolu festival başladı, Türkiye'nin ilk yerli otomobilleri AnadolFest 2026'da sahneye çıktı

18:1930/05/2026, Cumartesi
AA
İzmir'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen, Anadol marka 45 aracın sergilendiği "AnadolFest 2026" başladı.

İzmir Anadol Kulübü ve Balçova Belediyesi işbirliğinde İnciraltı Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen festivalde, 1967-1991 yılları arasında üretilen 45 Anadol marka otomobil sergileniyor.


Klasik otomobil tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte ziyaretçiler, araçları yakından inceleyip fotoğraf çektirme fırsatı buldu.

Bir televizyon dizisinde kullanılan ve "Beyaz Güvercin" olarak bilinen otomobil de festivalde ilgi odağı oldu. Vatandaşların araç üzerine imza atmasına izin verildi.


Festival kapsamında Anadol marka araçlar yarın akşam saatlerine kadar ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Türkiye'nin farklı illerinden katılım


İzmir Anadol Kulübü Derneği Başkanı Mert Gökyer üçüncüsünü düzenlediklerini ve Türkiye'nin ilk seri üretim yerli otomobillerini sergilediklerini söyledi.

Anadol marka otomobilleri tanıtmaya çalıştıklarını belirten Gökyer, "İnsanların katılımı fazla olsun diye bu yıl yaz aylarını tercih ettik. Şu anda alanımızda 45 araç var. Bunlardan yaklaşık 20-25 tanesi restorasyon görmüş ve hala fabrikasyon kondisyonunda olan araçlar. Diğerleri ise Anadol sevdalılarının günlük hayatlarında kullanıp binmiş olduğu araçlar." dedi.



Gökyer, festivale İzmir'in yanı sıra Ankara, İstanbul, Bursa ve Çanakkale'den de Anadol tutkunlarının katıldığını, ziyaretçi ilgisinden memnun olduklarını dile getirdi.



Her yaştan ziyaretçinin festivale ilgi gösterdiğini ifade eden Gökyer, 7'den 70'e herkesin araçları inceleme fırsatı bulduğunu sözlerine ekledi.



