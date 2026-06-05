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Beykoz'da yangın çıktı: İETT otobüsü küle döndü

Beykoz'da yangın çıktı: İETT otobüsü küle döndü

09:155/06/2026, Cuma
DHA
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Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Merkez Mahallesi Kaymak Donduran Caddesi’nde seyir halindeki İETT otobüsünde saat 05.00 sıralarında yangın çıktı.

 Otobüsten yükselen alevleri farkeden şoför, aracı yol kenarına çekip yangına müdahale etmeye çalıştı. Ancak kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sardı.




Yanan otobüste küçük çaplı patlamalar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.


Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, İETT otobüsü demir yığınına döndü.




Polis ve İETT görevlileri olay yerinde inceleme yaparken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.












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