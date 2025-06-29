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Bir ilde daha denize girmek yasaklandı

Bir ilde daha denize girmek yasaklandı

12:1229/06/2025, Pazar
DHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), Marmara Bölgesi için 'kuvvetli rüzgar' uyarısında bulunmasın ardından Tekirdağ'ın denizlere kıyısı bulunan ilçelerinde bugün denize girmek yasaklandı.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün bölgede (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Uyarının ardından Marmara Denizi kıyısındaki Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi, Şarköy ve Marmaraereğlisi ile Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı.

Kaymakamlıkların aldığı denize girme yasakları, belediyeler aracılığıyla vatandaşlara anonslarla duyuruluyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de sahillerde devriye gezerek, denize giren vatandaşları uyararak denizden çıkmalarını söyledi. 

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