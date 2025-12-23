Yeni Şafak
Bir kent adeta kara gömüldü: Dev sarkıtların 3 metreyi aştı

09:4823/12/2025, Salı
IHA
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, binaların çatılarında ise dev buz sarkıtları oluşturdu.

Türkiye, soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar hayatı zorlaştırdı.

İlçede özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle adeta hayat durma noktasına geliyor.

Dondurucu hava nedeniyle ev ve iş yerlerinin çatılarından sarkan buzların boyu ise yer yer 3 metreyi geçti.

Hava sıcaklığının düşmesinin yanı sıra kar yağışı da etkisini sürdürüyor.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetre olarak ölçüldü.

Kentin yüksek kesimlerinde bu yüksekliğin 30 santimetreye kadar ulaştığı öğrenildi.

