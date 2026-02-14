Yeni Şafak
Bodrum’da araziye moloz döktü: 50 bin lira ceza yedi

21:1814/02/2026, Cumartesi
DHA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, boş araziye moloz ve atık bırakan bir kişiye zabıta ekiplerince 50 bin lira idari para cezası kesildi. Çevre kirliliğine neden olan o anlar kameralar tarafından görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Turgutreis Mahallesi Zeyyad Mandalinci Caddesi'ndeki boş bir arazide meydana geldi. Üç tekerlekli motosikletiyle araziye gelen bir kişi, aracın arka kısmında bulunan moloz ve atık dolu çuvalları boşaltıp, bölgeden ayrıldı. 

Kısa bir süre sonra tekrar aynı noktaya gelen şüpheli, ikinci kez atık döküp uzaklaştı.

İhbar üzerine Bodrum Belediyesi'ne bağlı zabıta ile jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Sanal medyadaki paylaşımlar ve yorumlar üzerinden yapılan incelemeler sonucu şahsın E.B. olduğu tespit edildi. 

 Zabıta ekiplerince E.B.’ye, 50 bin lira idari para cezası uygulandı. Araziye dökülen atıklar ise Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgeden kaldırıldı.

Öte yandan, çevre kirliliğine neden olan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

