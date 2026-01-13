Bolu Dağı’nda yollar açık, kar yağışı ise tipi şeklinde

Yoğun kar yağışı ve zaman zaman etkisini artıran tipiye rağmen ekipler, yolun açık kalması için çalışmalarını bir an olsun durdurmadı. Bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler sayesinde Bolu Dağı geçişi her iki şeridiyle de trafiğe açık tutuldu.