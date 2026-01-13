Bolu Dağı’nda yollar açık, kar yağışı ise tipi şeklinde

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı’nda kar yağışı ile birlikte karla kaplanan yollar karayolları ekiplerince anında açılırken, bölgede yağış devam ediyor.
Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkilememesi için Karayolları ekiplerini teyakkuza geçirdi.
Yoğun kar yağışı ve zaman zaman etkisini artıran tipiye rağmen ekipler, yolun açık kalması için çalışmalarını bir an olsun durdurmadı. Bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler sayesinde Bolu Dağı geçişi her iki şeridiyle de trafiğe açık tutuldu.
Yapılan çalışmalar neticesinde yolun büyük bölümünde asfalt görünümü korunurken, sürücüler güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım sağladı.
Yetkililer, bölgede tipi şeklinde devam eden kar yağışı nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle ağır tonajlı araç sürücülerinin zincir bulundurmaları, hız ve takip mesafesine dikkat etmeleri istendi.
Kar yağışının gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceği belirtilirken, Karayolları ekiplerinin bölgede hazır bekleyişini sürdürdüğü bildirildi.