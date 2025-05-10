Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sinop
Boyabat Kalesi: 2 bin 700 yıldır tarihe meydan okuyor

Boyabat Kalesi: 2 bin 700 yıldır tarihe meydan okuyor

13:0610/05/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Sinop'un Boyabat ilçesinde yer alan tarihi Boyabat Kalesi, milattan önce 7'nci yüzyılda Paflagonyalılar tarafından inşa edildi ve 2 bin 700 yıldır ihtişamıyla ayakta duruyor. Zaman zaman sisle kaplanan kale, kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Tarihi milattan önce (MÖ) 7'nci yüzyıla uzanan Boyabat Kalesi, Paflagonyalılar tarafından inşa edildiği biliniyor. Gökırmak Vadisi'ne hakim sarp bir kayalık üzerine kurulan kale; Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait izler taşıyor. Doğal yapıya uygun biçimde inşa edilen kalenin altında yer alan tüneller ve yer altı şehri, kaleye ayrı bir gizem katıyor.

Arkeologlara göre bu tüneller Boyabat ilçesinin altından geçerek geniş bir yer altı ağı oluşturuyor. Roma ve Bizans dönemine ait kalıntıların görülebildiği bu yapı, hem tarih tutkunları hem de araştırmacılar için büyük ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Kalenin günümüzde görülen surlarının Osmanlı döneminde inşa edildiği tahmin edilse de yazılı bir kanıt bulunmadığı için bu konuda kesin bilgiye ulaşılamıyor.

Kale, ilçeye büyük değer ve güzellik katıyor. Zaman zaman sisle kaplanan kale, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

#Sinop
#Boyabat
#Boyabat Kalesi
#Paflagonya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En güzel, anlamlı, resimli Anneler Günü mesajları ile sözleri - Anneanneye, babaanneye, ablaya, eşe kayınvalideye gönderilecek farklı Anneler Günü kutlama mesajları 2025