Boyabat Kalesi: 2 bin 700 yıldır tarihe meydan okuyor

Arkeologlara göre bu tüneller Boyabat ilçesinin altından geçerek geniş bir yer altı ağı oluşturuyor. Roma ve Bizans dönemine ait kalıntıların görülebildiği bu yapı, hem tarih tutkunları hem de araştırmacılar için büyük ilgi odağı olmayı sürdürüyor.