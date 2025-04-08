Böylesi ilk defa oldu: Köylüler evlerine giremedi, sayı 250 bini buldu

'HEDEF, TURİZMİ 12 AYA YAYMAK'





Kentteki turizm hedeflerine değinen Gürgör, "Allah'a çok şükür şu an nisan-mayıs ayında çok ciddi taleplerimiz mevcut. Nisan ayında müsaitlik durumumuz minimuma düştü. O açıdan biz turizmciler olarak çok mutluyuz. Mardin, turizmde en çok misafiri ağırlayan ve misafiri gelen il. Yukarı Mardin'deki tarihi dokusuyla, kilise ve medresesiyle, gastronomisiyle ve açık hava müzesi yapısıyla çok şanslıyız. Gelen misafirler ırkı, dini, dili ne olursa olsun kendinden bir parça görüyor. O açıdan biz çok mutluyuz, inşallah bunu tamamıyla 12 aya veya minimum 10 aya yayıp Mardin'imizi en iyi yere getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.