Bozkırın saklı cenneti kendine hayran bırakıyor: Yerini duyan görmek istiyor

"Buranın insana huzur veren bir özelliği var"

Değirmenaltı Şelalesi'ne ilk kez geldiğini söyleyen Özlem Küçükkaya, “Çok şahane bir yer, şelaleyi çok beğendim. Ağaçlıklar, yeşillikler şahane. Buranın insana huzur veren bir özelliği var. Bu şelaleye herkesin gelmesini ve görmesini tavsiye ederim” dedi.