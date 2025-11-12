Bozkurt'ta cesetlerin bulunduğu bölgede anneye ait çanta ve ayakkabı bulundu: Telefona ulaşılamadı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde kayıp olarak aranan anne ile oğlunun cenazelerinin bulunduğu bölgede yapılan arama çalışmalarında kayıp çanta ile anneye ait ayakkabı bulundu. Annenin kayıp cep telefonuna ise henüz ulaşılamadı.

1 /9 Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları’ndaki evlerinden 2 Kasım günü ayrıldıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı’nın cansız bedenlerine dün Köseali köyü mevkiindeki dere yatağında ulaşıldı.

2 /9 Çalışmalarını aralıksız sürdüren AFAD, UMKE, JAK ekipleri tarafınsan annenin cesedinin bulunduğu yere yaklaşık 200 metre uzaklıkta çantası ile 100 metre uzaklıkta ayakkabısı bulundu.

3 /9 Ayrıca annenin kayıp olan cep telefonuna ise henüz ulaşılamadı. Arama çalışmalarına öğleden sonrada devam edilmesi bekleniyor.

