Bu canlı akvaryum turizme kazandırılmayı bekliyor

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde bulunan tarihi Bizans döneminden kalma içi su dolu tarihi hamam kalıntıları bölgesinin korunması, ışıklandırılıp bir mesire ve piknik alanı haline getirilerek, içindeki farklı balık çeşitliliği ile turizme kazandırılması bekleniyor.
Ayvalı mahallesinde bulunan ve kent merkezine 150 kilometre uzaklıkta olan sit alanı bölge, içerisinde rengârenk balıkların bulunduğu, doğa harikası bir doğal akvaryuma benziyor. Zaman zaman pet shoplarda satılmak için kaçak balık avcılığı yapılan bölgenin korunup turizme kazandırılması isteniyor.
Mahalle Muhtarı İbrahim Fidan, ilgililerden bu tarihi ve doğal güzelliğe sahip çıkmalarını istediklerini anlattı.
Alanın temizlenerek çevre düzenlemesinin yapılmasını, ışıklandırılıp bir mesire ve piknik alanı haline getirilerek hizmetine açılmasını talep eden Fidan, "Hala kemerleri yerinde olan hamam kalıntılarının her iki taraftan sıcak ve soğuk su kaynakları var. İçerisinde renkli süs balıkları, sazan ve cinslerini bilmediğimiz binlerce balık var. Daha öncesinden doktor balıklar da vardı, ancak sazanlar sebebi ile çoğu yok oldu. Baş tarafları yunus balığına benzeyen balıklar büyük ilgi görüyor. Bazı kişiler bu balıkları yakalayıp pet shoplarda tanesini bin liraya satıyor diye duyduk. Eskişehir ve Ankara Polatlı'dan gelip kaçak avlananlar var. Bunları görünce jandarmaya haber verip yakalanmalarını sağlıyoruz, ancak tamamen önüne geçmemiz mümkün değil." dedi.
Burası sanki canlı akvaryum
Muhtar Fidan, kalıntılar arasında suyun adeta canlı akvaryum olduğunu anlatarak şunları söyledi:
"Soğuk ve sıcak su karışımı sebebi ile göl tam bir akvaryum gibi. Su 32 derece sıcaklıkta. Biz çocukluğumuzda bu suda yıkanırdık, halen çocuklar da zevkle yıkanıyor. Daha önceleri kepçelerle bu bölgede kaçak kazılarda yapıldığını biliyoruz. Çevrede toprak altında kalan bazı yapılan var, onların ortaya çıkartılması lazım. Buranın yabancı misafirleri de oluyor, gelip gezenler çok beğeniyor."