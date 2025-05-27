Bu canlı akvaryum turizme kazandırılmayı bekliyor

Alanın temizlenerek çevre düzenlemesinin yapılmasını, ışıklandırılıp bir mesire ve piknik alanı haline getirilerek hizmetine açılmasını talep eden Fidan, "Hala kemerleri yerinde olan hamam kalıntılarının her iki taraftan sıcak ve soğuk su kaynakları var. İçerisinde renkli süs balıkları, sazan ve cinslerini bilmediğimiz binlerce balık var. Daha öncesinden doktor balıklar da vardı, ancak sazanlar sebebi ile çoğu yok oldu. Baş tarafları yunus balığına benzeyen balıklar büyük ilgi görüyor. Bazı kişiler bu balıkları yakalayıp pet shoplarda tanesini bin liraya satıyor diye duyduk. Eskişehir ve Ankara Polatlı'dan gelip kaçak avlananlar var. Bunları görünce jandarmaya haber verip yakalanmalarını sağlıyoruz, ancak tamamen önüne geçmemiz mümkün değil." dedi.