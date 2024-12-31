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Bu şehirlerde yaşayanların ömrü uzun oluyor: İşte yaşadığınız ilin yaşam ortalaması

Bu şehirlerde yaşayanların ömrü uzun oluyor: İşte yaşadığınız ilin yaşam ortalaması

12:4531/12/2024, Salı
G: 31/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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TÜİK’in Türkiye genelinde gerçekleştirdiği yaşam süresi araştırmasının sonuçları dikkat çekti. İl bazında yaşam süresi ortalamaları açıklandı. Peki sizin yaşadığınız şehrin yaşam ortalaması ne kadar? İşte il il sonuçlar…

Yeni doğan bir bireyin, mevcut ölümlülük riskleri altında yaşaması beklenen ortalama süre "doğuşta beklenen yaşam süresi" olarak tanımlanıyor. Türkiye’de bu süre, 2020-2022 döneminde 77,5 yıl iken, 2021-2023 döneminde 77,3 yıla düştü. İşte il il yaşam süresi oranı...

Adana: Ortalama 76,8 yıl

Adıyaman: Ortalama 78,7 yıl

Afyonkarahisar: Ortalama 76,9 yıl


Ağrı: Ortalama 76,9 yıl



Aksaray: Ortalama 78 yıl

Amasya: Ortalama 78,1 yıl



Ankara: Ortalama 79,2 yıl



Antalya: Ortalama 78,4 yıl

Ardahan: Ortalama 77.6 yıl

Artvin: Ortalama 79,1 yıl



Aydın: Ortalama 78,1 yıl



Balıkesir: Ortalama 77,3 yıl



Bartın: Ortalama 78.5 yıl

Batman: Ortalama 78.6 yıl

Bayburt: Ortalama 79,1 yıl

Bilecik: Ortalama 77,6 yıl



Bingöl: Ortalama 79,3 yıl


Bitlis: Ortalama 77,8 yıl



Bolu: Ortalama 79,1 yıl



Burdur: Ortalama 79,0 yıl



Bursa: Ortalama 77,7 yıl



Çanakkale: Ortalama 77,5 yıl



Çankırı: Ortalama 78,0 yıl



Çorum: Ortalama 78,7 yıl



Denizli: Ortalama 78,1 yıl



Diyarbakır: Ortalama 78,1 yıl



Düzce: Ortalama 77.4 yıl

Edirne: Ortalama 76,9 yıl



Elazığ: Ortalama 78,4 yıl



Erzincan: Ortalama 79,1 yıl



Erzurum: Ortalama 77,7 yıl



Eskişehir: Ortalama 77,9 yıl

Gaziantep: Ortalama 76,2 yıl



Giresun: Ortalama 79,0 yıl



Gümüşhane: Ortalama 78,8 yıl



Hakkari: Ortalama 79,3 yıl



Hatay: Ortalama 76,9 yıl



Iğdır: Ortalama 79.1 yıl

Isparta: Ortalama 78,6 yıl



İstanbul: Ortalama 78,6 yıl



İzmir: Ortalama 78,1 yıl



Kahramanmaraş: Ortalama 78.9 yıl

Karabük: Ortalama 79.1 yıl

Karaman: Ortalama 78.5 yıl

Kars: Ortalama 78,5 yıl



Kastamonu: Ortalama 77,3 yıl



Kayseri: Ortalama 77,7 yıl



Kırıkkale: Ortalama 77.2 yıl

Kırklareli: Ortalama 76,9 yıl



Kırşehir: Ortalama 77,8 yıl


Kilis: Ortalama 76.1 yıl

Kocaeli: Ortalama 77,6 yıl



Konya: Ortalama 77,8 yıl



Kütahya: Ortalama 76,9 yıl



Malatya: Ortalama 78,8 yıl



Manisa: Ortalama 77,1 yıl



Mardin: Ortalama 79,7 yıl



Mersin: Ortalama 77,7 yıl

Muğla: Ortalama 79,3 yıl



Muş: Ortalama 77,6 yıl



Nevşehir: Ortalama 77,7 yıl


Niğde: Ortalama 77,5 yıl



Ordu: Ortalama 78,2 yıl



Osmaniye: Ortalama 77,0 yıl

Rize: Ortalama 78,6 yıl



Sakarya: Ortalama 77,4 yıl



Samsun: Ortalama 77,6 yıl



Siirt: Ortalama 78,2 yıl



Sinop: Ortalama 77,7 yıl



Sivas: Ortalama 78,1 yıl



Şanlıurfa: Ortalama 77,0 yıl



Şırnak: Ortalama 79,7 yıl

Tekirdağ: Ortalama 77,1 yıl



Tokat: Ortalama 77,6 yıl

Trabzon: Ortalama 79,0 yıl



Tunceli: Ortalama 80,8 yıl



Uşak: Ortalama 77,8 yıl



Van: Ortalama 77,6 yıl



Yalova: Ortalama 77,9 yıl

Yozgat: Ortalama 77,6 yıl

Zonguldak: Ortalama 77,5 yıl



#Türkiye
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