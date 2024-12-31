Bu şehirlerde yaşayanların ömrü uzun oluyor: İşte yaşadığınız ilin yaşam ortalaması

TÜİK’in Türkiye genelinde gerçekleştirdiği yaşam süresi araştırmasının sonuçları dikkat çekti. İl bazında yaşam süresi ortalamaları açıklandı. Peki sizin yaşadığınız şehrin yaşam ortalaması ne kadar? İşte il il sonuçlar…
Yeni doğan bir bireyin, mevcut ölümlülük riskleri altında yaşaması beklenen ortalama süre "doğuşta beklenen yaşam süresi" olarak tanımlanıyor. Türkiye’de bu süre, 2020-2022 döneminde 77,5 yıl iken, 2021-2023 döneminde 77,3 yıla düştü. İşte il il yaşam süresi oranı...
Adana: Ortalama 76,8 yıl
Adıyaman: Ortalama 78,7 yıl
Afyonkarahisar: Ortalama 76,9 yıl
Ağrı: Ortalama 76,9 yıl
Aksaray: Ortalama 78 yıl
Amasya: Ortalama 78,1 yıl
Ankara: Ortalama 79,2 yıl
Antalya: Ortalama 78,4 yıl
Ardahan: Ortalama 77.6 yıl
Artvin: Ortalama 79,1 yıl
Aydın: Ortalama 78,1 yıl
Balıkesir: Ortalama 77,3 yıl
Bartın: Ortalama 78.5 yıl
Batman: Ortalama 78.6 yıl
Bayburt: Ortalama 79,1 yıl
Bilecik: Ortalama 77,6 yıl
Bingöl: Ortalama 79,3 yıl
Bitlis: Ortalama 77,8 yıl
Bolu: Ortalama 79,1 yıl
Burdur: Ortalama 79,0 yıl
Bursa: Ortalama 77,7 yıl
Çanakkale: Ortalama 77,5 yıl
Çankırı: Ortalama 78,0 yıl
Çorum: Ortalama 78,7 yıl
Denizli: Ortalama 78,1 yıl
Diyarbakır: Ortalama 78,1 yıl
Düzce: Ortalama 77.4 yıl
Edirne: Ortalama 76,9 yıl
Elazığ: Ortalama 78,4 yıl
Erzincan: Ortalama 79,1 yıl
Erzurum: Ortalama 77,7 yıl
Eskişehir: Ortalama 77,9 yıl
Gaziantep: Ortalama 76,2 yıl
Giresun: Ortalama 79,0 yıl
Gümüşhane: Ortalama 78,8 yıl
Hakkari: Ortalama 79,3 yıl
Hatay: Ortalama 76,9 yıl
Iğdır: Ortalama 79.1 yıl
Isparta: Ortalama 78,6 yıl
İstanbul: Ortalama 78,6 yıl
İzmir: Ortalama 78,1 yıl
Kahramanmaraş: Ortalama 78.9 yıl
Karabük: Ortalama 79.1 yıl
Karaman: Ortalama 78.5 yıl
Kars: Ortalama 78,5 yıl
Kastamonu: Ortalama 77,3 yıl
Kayseri: Ortalama 77,7 yıl
Kırıkkale: Ortalama 77.2 yıl
Kırklareli: Ortalama 76,9 yıl
Kırşehir: Ortalama 77,8 yıl
Kilis: Ortalama 76.1 yıl
Kocaeli: Ortalama 77,6 yıl
Konya: Ortalama 77,8 yıl
Kütahya: Ortalama 76,9 yıl
Malatya: Ortalama 78,8 yıl
Manisa: Ortalama 77,1 yıl
Mardin: Ortalama 79,7 yıl
Mersin: Ortalama 77,7 yıl
Muğla: Ortalama 79,3 yıl
Muş: Ortalama 77,6 yıl
Nevşehir: Ortalama 77,7 yıl
Niğde: Ortalama 77,5 yıl
Ordu: Ortalama 78,2 yıl
Osmaniye: Ortalama 77,0 yıl
Rize: Ortalama 78,6 yıl
Sakarya: Ortalama 77,4 yıl
Samsun: Ortalama 77,6 yıl
Siirt: Ortalama 78,2 yıl
Sinop: Ortalama 77,7 yıl
Sivas: Ortalama 78,1 yıl
Şanlıurfa: Ortalama 77,0 yıl
Şırnak: Ortalama 79,7 yıl
Tekirdağ: Ortalama 77,1 yıl
Tokat: Ortalama 77,6 yıl
Trabzon: Ortalama 79,0 yıl
Tunceli: Ortalama 80,8 yıl
Uşak: Ortalama 77,8 yıl
Van: Ortalama 77,6 yıl
Yalova: Ortalama 77,9 yıl
Yozgat: Ortalama 77,6 yıl
Zonguldak: Ortalama 77,5 yıl