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Burası Afrika değil Ankara: Kızılcahamam'da belgesellik görüntüler

10:17 - 28/08/2024 Çarşamba
IHA

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki yaylalarda yetiştirilen mandalar göletlerde serinlemesi drone ile görüntülendi.

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Ankara'nın Karadeniz bölgesindeki ilçesi Kızılcahamam'ın yaylalar besicilerin de gözdesi.

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Bu yaylalarda yetiştirilen mandalar sıcak nedeniyle kendileri göletlere atıyor. 

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Göletlerle serinleyen mandaların görüntüsü Afrika'da çekilen belgesel görüntülerini aratmıyor. 

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Mandaların yanı sıra yılkı atları da uçsuz bucaksız yaylaların müdavimleri.

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Mandaların ve yılkı atlarının muhteşem görüntüleri dron ile görüntülendi.

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#Ankara
#Kızılcahamam
#Manda
#Drone
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