Burası Afrika değil Ankara: Kızılcahamam'da belgesellik görüntüler

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki yaylalarda yetiştirilen mandalar göletlerde serinlemesi drone ile görüntülendi.
Ankara'nın Karadeniz bölgesindeki ilçesi Kızılcahamam'ın yaylalar besicilerin de gözdesi.
Bu yaylalarda yetiştirilen mandalar sıcak nedeniyle kendileri göletlere atıyor.
Göletlerle serinleyen mandaların görüntüsü Afrika'da çekilen belgesel görüntülerini aratmıyor.
Mandaların yanı sıra yılkı atları da uçsuz bucaksız yaylaların müdavimleri.
Mandaların ve yılkı atlarının muhteşem görüntüleri dron ile görüntülendi.