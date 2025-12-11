Yeni Şafak
Bursa’da kavşakta feci kaza: Beş kişi yaralandı

20:1511/12/2025, Perşembe
IHA
Bursa’nın Mudanya ilçesinde iki cipin çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı. Kemeri takılı pusetteki bebek kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgilere göre, 16 BK 462 plakalı arazi tipi araç, Sanayi Caddesi’nden İstasyon Caddesi istikametine seyir halindeyken 16 TG 388 plakalı araçla kavşakta çarpıştı.

Kazada 16 TG 388 plakalı araçtaki sürücü M.M., diğer araçtaki sürücü B.A. ile ismi öğrenilemeyen 2 yolcu hafif, ismi öğrenilemeyen 1 kişi ise ağır şekilde yaralandı.

16 BK 462 plakalı araçta kemeri takılı pusetteki bebek ise kazayı yara almadan atlattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

