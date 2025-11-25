Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa'da korku apartmanı: 6. kez yandı! Mahalleli diken üstünde

Bursa'da korku apartmanı: 6. kez yandı! Mahalleli diken üstünde

07:2625/11/2025, Salı
G: 25/11/2025, Salı
IHA
Sonraki haber

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir apartmanda yaşanan peş peşe yangınlar, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Daha önce farklı günlerde de 5 kez yangın çıkan apartmanda 6’ncı yangın da söndürüldü.

Güzelyalı Yalı Mahallesi 51. Sokak’ta bulunan apartmanın bu kez çatı kısmından duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak büyümeden söndürdü. Yangında çatı bölümünde hasar oluştu.

Şüpheli serbest kalmıştı


Aynı apartmanda geçtiğimiz günlerde garaj ve depo bölümlerinde üç gün üst üste çıkan yangınlarla ilgili gözaltına alınan ve uyuşturucu kullandığı-sattığı iddia edilen F.K., savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.


Yaklaşık 2 buçuk yıldır mahallede yaşayan ve pitbull cinsi köpeğiyle apartmanın garaj kısmında konakladığı belirtilen F.K.’nın, önceki yangınlarla bağlantılı olduğu öne sürülmüştü. 

F.K.’nin serbest bırakılmasından yalnızca birkaç gün sonra apartmanda yeniden yangın çıkması, bina sakinlerinin endişelerini daha da artırdı.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı inceleme başlattı.


Son yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, mahalle sakinleri muhtemel bir faciadan endişe ederek yetkililerden kalıcı çözüm talep ediyor.

#Bursa
#Mudanya
#Apartman
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatları bir haftanın zirvesini gördü: İşte 24 Kasım güncel fiyatları