Bursa'ya can katacak bin 315 yataklı Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi hizmete açılmaya hazırlanıyor

Müteahhit firma ile yapılan görüşmelere de değinen İl Başkanı Davut Gürkan, herhangi bir mali sıkıntının bulunmadığını, sadece fiziki tamamlanmanın beklendiğini ifade ederek, "Firma yetkilileri önümüzdeki 3 ay içerisinde fiziki tamamlanmanın biteceğini belirtti. Süreci milletvekillerimizle birlikte yakından takip ediyoruz" dedi.





Hastanenin faaliyete geçmesiyle birlikte Bursa’nın sağlık altyapısına önemli katkı sunacağını belirten İl Başkanı Davut Gürkan, "İnşallah süreç tamamlandığında Bursa’ya sağlık yatırımları anlamında bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşayacağız" dedi