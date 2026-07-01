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Büyükada'da plajda korkutan yangın: Üç kişi hastanelik oldu

Büyükada'da plajda korkutan yangın: Üç kişi hastanelik oldu

22:091/07/2026, Çarşamba
AA
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Büyükada'da plajda bulunan restoranda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen üç kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Büyükada Hastanesi'ne götürüldü.

Viranbağ mevkisindeki plajda bulunan bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin arkasında bulunan ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Söndürme çalışmalarına yangın söndürme helikopteri de destek verdi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü.



Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.



Yangında dumandan etkilenen 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Büyükada Hastanesi'ne götürüldü.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Büyükada'daki orman yangınına müdahale çalışmalarına destek amacıyla Nene Hatun acil müdahale gemisi ile KEGM-4 hızlı tahlisiye botunun bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.


Paylaşımda, "İstanbul Büyükada'daki orman yangınına müdahale çalışmalarına destek amacıyla, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait Nene Hatun acil müdahale gemisi ile KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz bölgeye sevk edilmiştir. Ekiplerimiz, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde görevini sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.

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