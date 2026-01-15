Çanakkale'de patlamamış mühimmat bulundu

Çanakkale'de, bir çocuk parkında patlamamış mühimmat bulundu. İhbar üzerine olay yerine bomba imha uzmanı ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mühimmat, polis ekipleri tarafından incelenmek üzere olay yerinden alındı.

