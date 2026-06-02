Cipin çarptığı otomobil savrularak hasar verdi: Binalar tahliye edildi

'BEN DEVLETİME SAYGILI BİR ADAMIM'





Ekipler tarafından gözaltına alınarak polis otosuna bindirilen Recep K., alkolmetreye üflemeyi reddetti. Polisin alkolmetreyi üflemediği için alacağı cezayı hatırlatması üzerine Recep K., "Önemli değil, alın. Ben devletime saygılı bir adamım" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.







