'Çocuğumuz gibi baktık': Dev tosun 7 kişiye 350 bin TL’ye satıldı

"Paşa, panda cinsinde doğdu, babası ve dedesi 'simental' cinsiydi. Onları önceki senelerde satmıştık. 2,5 yaşında ve bin 200 kilogram civarlarındaki tosunumuzu 350 bin liraya sattık. 7 kişi bu hayvanı aldı, kişi başı 50'şer bin lira ödediler. Yaklaşık 80'er kilo da et düşer onlara. Adını da dedesinin adı olan "paşa" koyduk, ona çocuğumuz gibi baktık."







