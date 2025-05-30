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'Çocuğumuz gibi baktık': Dev tosun 7 kişiye 350 bin TL’ye satıldı

'Çocuğumuz gibi baktık': Dev tosun 7 kişiye 350 bin TL’ye satıldı

18:4130/05/2025, Cuma
G: 30/05/2025, Cuma
DHA
AA
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Kütahya'da bir besicinin yaklaşık bin 200 kilogram ağırlığındaki "Paşa" isimli kurbanlık tosunu 350 bin liraya satıldı.

Besici Ali Mercan, Kırsal Enne Mahallesi'ndeki besihanesinde yetiştirdiği kurbanlıklarını Kütahya-Tavşanlı Çevre Yolu yakınında kurulan hayvan pazarına getirerek satışa başladı.



Mercan'ın getirdiği kurbanlıklardan bin 200 kilogram ağırlığındaki "Paşa" ismini verdiği "Panda" cinsi tosununu pazarın ilgi odağı oldu.



Ali Mercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Paşa'yı özenle yetiştirdiklerini söyledi.



Aile olarak 5-6 yıldır aynı cins hayvan yetiştirdiklerini ifade eden Mercan, şunları kaydetti:



"Paşa, panda cinsinde doğdu, babası ve dedesi 'simental' cinsiydi. Onları önceki senelerde satmıştık. 2,5 yaşında ve bin 200 kilogram civarlarındaki tosunumuzu 350 bin liraya sattık. 7 kişi bu hayvanı aldı, kişi başı 50'şer bin lira ödediler. Yaklaşık 80'er kilo da et düşer onlara. Adını da dedesinin adı olan "paşa" koyduk, ona çocuğumuz gibi baktık."



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