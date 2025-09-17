Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çöp evde adım atacak yer bulunamadı

Çöp evde adım atacak yer bulunamadı

09:3517/09/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde kötü kokuların yayılması üzerine şikâyet edilen bir eve giren ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü. Evden 3 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi’nde ihbar üzerine olay yerine belediye ve polis ekipleri sevk edildi.


Uzun süredir çevreye rahatsızlık veren kokuların kaynağı olduğu öğrenilen evde Yıldırım Belediyesi ekiplerince yapılan temizlik çalışmasında, kapıdan adım atacak yer kalmayacak şekilde yığılmış çöpler olduğu görüldü.


Ekipler gün boyu süren çalışmada tonlarca çöpü 3 kamyona yükleyip tahliye etti. Mahalle sakinleri, uzun zamandır bu durumdan rahatsız olduklarını dile getirerek yetkililere teşekkür etti.


Evde yaşayan kişinin psikolojik sorunları olduğu iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Bursa
#çöp ev
#çöp
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJAN DUYURULARI 2025: YKS ek tercihleri ne zaman, boş kalan kontenjanlar açıklandı mı?