Çorlu'daki saldırıda şehit olan polis memuru Emrah Koç memleketi Van’da son yolculuğuna uğurlandı

22:5918/05/2026, Pazartesi
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Emrah Koç, memleketi Van’ın Çaldıran ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Koç'un cenazesi tekbirler ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde olay yerine müdahale eden polis ekiplerine bir şahıs tarafından ateş açıldı.



Açılan ateş sonucu polis memuru Emrah Koç ağır yaralandı.















Yaralı polis memuru Emrah Koç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.





























































































Şehit polis memuru Emrah Koç için karşılama töreni gerçekleştirildi.


Törenin sonrasında şehidin tabutu cenaze aracıyla Çaldıran ilçesine bağlı Kuskunkıran Mahallesi’ne götürüldü.







































Kuskunkıran Mahallesi'ndeki törene İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik ve Van Valisi Ozan Balcı da katılım sağladı.


Şehit polis memuru yakınları, meslektaşları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş tarafından dualarla karşılandı.





















































Şehit Emrah Koç’un Türk bayrağına sarılı tabutu, tören alanına meslektaşlarının omuzlarında ve tekbirler eşliğinde getirildi.




Helallik alınmasının ardından alanda toplanan cemaatle birlikte cenaze namazı kılındı.






Şehit Emrah Koç’un cenazesi, tekbirler ve dualar eşliğinde Kuskunkıran Mahallesi mezarlığına defnedildi.





