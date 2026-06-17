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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartholomeos'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartholomeos'la görüştü

04:0017/06/2026, Çarşamba
G: 17/06/2026, Çarşamba
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Bartholomeos, geçtiğimiz günlerde Yunanistan’ın Türk azınlığına yönelik politikasını eleştirmişti.

Bartholomeos'la görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

İspanyol konuğu kabul etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Inmaculada Montalban Huertas’i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya da yer aldı.

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