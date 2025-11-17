Deniz 30 metre çekildi: Antik liman gün yüzüne çıktı

Kıyıda beliren kum adacıkları ve antik taş dizilimleri, bölgeyi ziyaret eden vatandaşların dikkatini çekti. Birçok kişi, normalde su altında kalan alanlarda yürüyerek antik yapıların çevresini inceleme fırsatı buldu. Bu beklenmedik doğal olay, hem merak uyandırdı hem de bazı vatandaşlarda endişeye neden oldu.