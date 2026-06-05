Denizden çıkanlar şoke etti: Otomobil lastikleri, balıkçı ağları, battaniye, evsel atık

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde görevli dalgıçlar tarafından yapılan deniz dibi temizliğinde; denizden otomobil lastikleri, ağlar, demir borular, sandalyeler, tekne parçaları, cam ve plastik şişeler ile çeşitli evsel atıklar çıkarıldı.