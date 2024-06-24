Derik’teki yangının nedeni belli oldu: O anlar kamerada

Mardin'in Derik ilçesinde meyve ağaçlarının bulunduğu 30 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesiyle düşen kıvılcımların yangına neden olduğu ve kısa sürede büyüdüğü görülüyor.

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2 / 14 İlçenin kırsal Dumanlı Mahallesi Beşkavak mezrasında dün ikindi saatlerinde, nar, badem, kayısı, ceviz, incir ve çınar ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı.

3 / 14 İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 / 14 Polis ekiplerinin de TOMA ile destek verdiği müdahalelerle yangın, 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü.

5 / 14 Yangında 30 dönüm alanda dikili meyve ağaçları zarar gördü.

6 / 14 Yangının çıkış anına ait, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

7 / 14 Görüntülerde, saat 16.52'de kuvvetli rüzgar nedeniyle araziden geçen elektrik direğindeki tellerin birbirine temas etmesiyle kıvılcımların çıktığı, düştüğü yeri tutuşturarak, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğü görülüyor.

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