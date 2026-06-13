Devlet kanatlarını kırdı

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 13 Haziran 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Tavukçuların kanadı kırıldı
Her yaz öncesi beyaz ette yaşanan olağan dışı fiyat artışlarına bu kez devlet el koydu. Maliye, İçişleri, Ticaret ve Adalet bakanlıklarının ortak çalışmasıyla fiyatları manipüle eden aralarında Banvit, Erpiliç, Gedik Tavukçuluk, Lezita Gıda'nın da bulunduğu 13 şirkete denetim kayyumu atandı. Çoğu şirket yöneticisi 28 şüpheli gözaltına alındı.
Üretim ve ihracata öncelik verelim
Yüksek faiz ortamının reel sektör üzerindeki baskısının sürdürdüğüne dikkat çeken İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, dezenflasyon programının 3 yılı geride bıraktığını belirterek, "Sürdürülebilir ve nitelikli büyüme için sanayi odaklı, ihracata dayalı ekonomi modelinin güçlendirilmesini temel öncelik olarak görüyoruz" dedi.
İlk zafer için sahadayız
24 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine dönen A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki ilk maçında yarın sabah Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Vancouver’daki mücadelede hedef, galibiyet alarak grup liderliği yolunda önemli bir avantajla kupaya giriş yapmak. Ay-yıldızlılarda tedavisi süren Kenan Yıldız dışında eksik futbolcu bulunmuyor.