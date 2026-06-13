Devlet kanatlarını kırdı

Tavukçuların kanadı kırıldı

Her yaz öncesi beyaz ette yaşanan olağan dışı fiyat artışlarına bu kez devlet el koydu. Maliye, İçişleri, Ticaret ve Adalet bakanlıklarının ortak çalışmasıyla fiyatları manipüle eden aralarında Banvit, Erpiliç, Gedik Tavukçuluk, Lezita Gıda'nın da bulunduğu 13 şirkete denetim kayyumu atandı. Çoğu şirket yöneticisi 28 şüpheli gözaltına alındı.