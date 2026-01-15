Yeni Şafak
Direğe çarpan araç hurdaya döndü: Bir kişi yaralandı

22:3515/01/2026, Perşembe
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde direğe çarpan araç hurdaya dönerken, kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kartepe ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Ö. idaresindeki 41 ASM 894 plakalı Chery marka suv tipi araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan telefon direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta büyük hasar meydana gelirken, direksiyon koptu, sürücü Y.Ö. ise yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

 Olay yerinde ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle araç adeta hurdaya dönerken, polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak trafikte kısa süreli kontrollü geçiş sağladı. 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

