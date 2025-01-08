Diş çekimi sonrası hayatını kaybeden Deniz'in babası: Oğlum 5 bin lira için öldürüldü

Bursa'da diş tedavisi sonrası rahatsızlanıp, götürüldüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Deniz Sönmez'in (5) ölümü ile ilgili soruşturmada, 2 diş hekimi ile 1 anestezi uzmanının kusurlu olduklarının İstanbul 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nca tespit edildi.
Muayene sonrası dişlerinde çürük olduğu tespit edilen Deniz için 10 Kasım'a randevu verildi. Sedasyon altında yapılan operasyonla 1 dişi çekilip, 1'i kanal tedavisi olmak üzere 4 dişine dolgu yapılan Deniz Sönmez, narkozun etkisinin azalmasıyla rahatsızlandı.
Ağzında yoğun kanama olan Sönmez'in ateşi yükseldi ve titremeye başladı. Sönmez, şikayetlerinin anesteziye bağlı olduğu söylenerek, kanaması olduğu halde ilaç yazılıp taburcu edildi.
Eve geldikten yaklaşık 20 dakika sonra fenalaşan Deniz Sönmez, ailesi tarafından götürüldüğü Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Deniz Sönmez, 13 Kasım'da oksijen azlığına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
YOĞUN ÖDEM VE KANAMA TESPİT EDİLDİ
Çocuğun saçlı deri altında yoğun ödem, yine baş kısmı ile göğüs, kalp boşlukları ve akciğerinde kanama tespit edildiği belirtildi.
'BİZİM İÇİN GEÇMEYEN BİR SÜREÇTİ'
Deniz Sönmez'in babası Aydın Sönmez, "Bu 14 ay bizim için geçmeyen bir süreçti. Bize 14 yıl gibi geldi. Sonunda rapor geldi. Adli tıp raporunu okuduğumda doktorların suçlu bulunduğunu gördüm. Belki çok düz mantık düşünüyorum ama benim oğlum 5 bin lira için öldürüldü" dedi.
Sönmez çiftinin Avukatı Salih Duman, "Savcılık tarafından dosya, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Dosyayı 8'inci Daire inceledi. 6 Aralık tarihinde Adli Tıp Kurumu mütalaasını dosyaya sundu. Adli Tıp'ın değerlendirmesi şu şekilde oldu; ilgili kurumun sorumlu müdürü 4\8 oranında hatalı bulundu. Anestezi uzmanı da 4\8 oranlarında hatalı bulundu. Tedaviyi yapan doktor da 4\8 oranında kusurlu bulundu. Şu anda bunun değerlendirmesini savcılık yapacak. Soruşturma aşamasında, geldiğimiz durum budur" dedi.