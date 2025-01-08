Diş çekimi sonrası hayatını kaybeden Deniz'in babası: Oğlum 5 bin lira için öldürüldü

'BİZİM İÇİN GEÇMEYEN BİR SÜREÇTİ'

Deniz Sönmez'in babası Aydın Sönmez, "Bu 14 ay bizim için geçmeyen bir süreçti. Bize 14 yıl gibi geldi. Sonunda rapor geldi. Adli tıp raporunu okuduğumda doktorların suçlu bulunduğunu gördüm. Belki çok düz mantık düşünüyorum ama benim oğlum 5 bin lira için öldürüldü" dedi.