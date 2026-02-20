Ekonominin kurtuluş reçetesi

Konutta kredili satış hareketliliği

Ocakta satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azalarak 111 bin 480 oldu. Genel piyasadaki düşüşe rağmen kredili konut satışları yıllık bazda yüzde 15,7 artışla 20 bin 263'e çıktı. Yabancılara yapılan konut satışlarının ise 1.306 adetle son 6 yılın en düşük seviyesine inmesi dikkat çekti.