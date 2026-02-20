Yeni Şafak
Ekonominin kurtuluş reçetesi

04:0020/02/2026, Cuma
G: 20/02/2026, Cuma
Yeni Şafak Gazetesi'nin 20 Şubat 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 20 Şubat 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Konutta kredili satış hareketliliği

Ocakta satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azalarak 111 bin 480 oldu. Genel piyasadaki düşüşe rağmen kredili konut satışları yıllık bazda yüzde 15,7 artışla 20 bin 263'e çıktı. Yabancılara yapılan konut satışlarının ise 1.306 adetle son 6 yılın en düşük seviyesine inmesi dikkat çekti.

Casperlar’ın köstebek ağı deşifre edildi: Hücre tipi çalışan çetede dokuz polis

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütleri gibi “hücre tipi” yapılanan “Casperlar” çetesine yönelik operasyon yapıldı. Çetenin hiyerarşisi içinde yer alan aralarında 9 polis, bir eski polis, bir gümrük muhafaza memuru ve bir zabıt katibinin de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Bu kamu görevlileri, içeriden bilgi sızdırarak çete üyelerini operasyonlardan korumaya çalışıyordu.

Fenerbahçe turu zora soktu

Avrupa Ligi Son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'ı konuk eden Fenerbahçe; Murillo, Igor Jesus ve Gibbs-White'a engel olamadı. Sarı-lacivertliler, 26 Şubat'ta İngiltere deplasmanında turu zorlayacak.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
