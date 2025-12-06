Emlakçı vahşeti: Komisyonu alamayınca markette katletti, 10 bin lira için öldürülen Furkan Göbül'ün cenazesi Adlı Tıp'tan alındı

Bağcılar'da iddiaya göre Erdal Göbül'ün evini satan emlakçı, satış komisyonu olan 10 bin liranın ödenmediği gerekçesiyle oğlu Furkan Göbül'ü (21) çalıştığı markette silahla vurdu. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Furkan Göbül'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Olay, 3 Aralık'ta meydana geldi. İddiaya göre, evlerini satan Erdal Göbül ile satış işlemini yapan emlakçı arasında komisyon tartışması yaşandı. Emlakçı, satıştan alması gereken 10 bin liralık komisyonun ödenmediğini öne sürerek baba Erdal Göbül'ü aradı. Ailenin büyük oğlu Mustafa Göbül ise komisyonu ödediğini söyledi.
Komisyonun ödenmediğini iddia eden emlakçı, bir süre sonra baba ve iki oğlunun işlettiği markete geldi. Müşteri gibi davranarak alışveriş yapan saldırgan, kasanın bulunduğu bölüme gelip bir müşterinin arkasında bekledi.
Ardından belinden çıkardığı silahla kasada duran Erdal Göbül'ün oğlu Furkan'a ateş etti. Furkan, boynundan vurularak kanlar içinde yere yığıldı.
Saldırgan, olay sonrası etrafa ateş ederek kaçtı. Ağır yaralanan Furkan Göbül kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
SALDIRI ANI KAMERADA
Silahlı saldırı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın yaya olarak markete geldiği, raflardan ürün alarak kasaya yöneldiği ve bir müşterinin arkasında beklediği görüldü. Şüphelinin, bu sırada belindeki silahı çıkarıp Furkan'a ateş ettiği ve ardından kaçtığı anlar yer alırken polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
CENAZE ADLİ TIP'TAN ALINDI
Hayatını kaybeden Furkan Göbül'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenaze buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alındı.