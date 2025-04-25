Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
En ucuz SUV modelinin fiyatı belli oldu: Tesla Türkiye pazarına müjdeyi böyle verdi

En ucuz SUV modelinin fiyatı belli oldu: Tesla Türkiye pazarına müjdeyi böyle verdi

12:0725/04/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber

Otomotiv devlerinden Tesla, Türkiye'de en uygun fiyatlı Model Y versiyonunu yüzde 10 ÖTV ile satışa sundu. Markanın açıklamasında, "Yeni Model Y, en uygun fiyatıyla artık Türkiye'de" şeklinde bir ifade yer aldı.

Yeni Tesla Model Y, şık tasarımı ve gelişmiş teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor.

Hem performans hem de kalite açısından güçlü bir izlenim bırakan bu model, kullanıcılarına konforlu ve güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor.


İç mekan, 15 inçlik büyük bir ekranla donatılmış ve bu ekran, fiziksel düğmelerin yerini alarak araç içindeki işlevleri kolayca kontrol etmeyi sağlıyor.


Ön tasarımda, daha keskin hatlarla şekillendirilmiş burun yapısı ve kaput boyunca uzanan ince LED ışık şeridi, Model Y'ye modern bir görünüm kazandırıyor.


Arka kısımda ise tam genişlikte bir LED ışık bandı, aracın şık tasarımını tamamlıyor.


İç mekanda, renk ve parlaklık ayarlarının yapılabildiği konfigüre edilebilir LED aydınlatma şeritleri yer alırken, konfor odaklı özellikler de ön planda.

Isıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklarla gelen Model Y, yolculara da konforlu bir deneyim sunuyor.


Arka bölümdeki 8 inçlik dokunmatik ekran, özellikle arka koltuk yolcularının daha rahat bir yolculuk geçirmesini sağlıyor.


Sürüş açısından, ikinci nesil süspansiyon sistemi ile daha yumuşak bir sürüş sunan Model Y, güvenlik noktasında da sekiz dış kamera ve yeni yerleştirilen ön kamera ile donatılmış.


Tesla Model Y, iki farklı versiyonla kullanıcılarla buluşuyor. Arkadan itişli (RWD) versiyon, 62.5 kWh batarya kapasitesine sahip ve 593 kilometre menzil sunuyor.


Bu versiyon, önceki modeline göre 39 kilometre daha uzun menzil sunarken, 0-100 km/s hızlanmasını 5.9 saniyede tamamlıyor.


Uzun menzilli dört tekerlekten çekişli (AWD) versiyon ise, 78.4 kWh batarya kapasitesine sahip olup, 719 kilometre menzil sunuyor ve 0-100 km/s hızlanmasını sadece 4.3 saniyede gerçekleştiriyor.


Tesla, "En uygun yeni Model Y artık Türkiye'de" açıklamasıyla, Türkiye fiyatını da duyurdu.


Model Y'nin vergisiz matrah fiyatı 1.408.790 TL, anahtar teslim fiyatı ise 1.909.116 TL olarak belirlendi.


Bugün saat 17.00'den itibaren, sınırlı sayıda Model Y Türkiye’de satışa sunulacak.

#Tesla
#Model Y
#otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı vakitleri 25 Nisan 2025: Ankara, İzmir, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? Diyanet ezan vakitleri