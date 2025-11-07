Engelli rampalarına ve park yerlerine yapılan ihlallere ceza yağdı

Denetimlerde engelli rampası ve geçiş yolları üzerine park etmek maddesinden 9, Engelli park yerlerine park etmek maddesinden 33, diğer kanun maddelerinden ise 25 olmak üzere toplam 98 araç ve sürücüsüne 72 bin 461 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.