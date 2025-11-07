Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa
Engelli rampalarına ve park yerlerine yapılan ihlallere ceza yağdı

Engelli rampalarına ve park yerlerine yapılan ihlallere ceza yağdı

00:247/11/2025, Cuma
G: 7/11/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber

Manisa’da engelli rampalarını ve park yerlerini işgal eden sürücülere yönelik yapılan denetimlerde 98 araca toplam 72 bin 461 TL ceza kesildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik birimlerince 04-05 Kasım 2025 tarihlerinde 17 ekip ve 34 personelin katılımıyla "Engelli Rampa İhlallerine ve Engelli Park Yeri İhlallerine Yönelik Denetim" gerçekleştirildi. 

Denetimlerde engelli rampası ve geçiş yolları üzerine park etmek maddesinden 9, Engelli park yerlerine park etmek maddesinden 33, diğer kanun maddelerinden ise 25 olmak üzere toplam 98 araç ve sürücüsüne 72 bin 461 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

#Manisa
#Engelli
#Park
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
7 Kasım 2025 Cuma namazı saati: İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde cuma namazı saat kaçta? Diyanet cuma namazı vakitleri