Eriyen kar suları taşkınlara sebep oldu: Evler ve yollar sular altına kaldı

Sivas’ta yaşayan Habibe Güner, "Sivas’ta son yılların en yoğun kar yağışı yaşandı. Havaların ısınmasıyla birlikte yağan karlar erimeye başladı. Biz de şu an Yıldız Irmağı’nın kenarındayız. Geçmek istediğimiz yol, taşan ırmak sebebiyle kapanmış. Irmağın şu anki görüntüsü bu sene ne kadar yağış olduğunun bir göstergesi" dedi.



