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Esenyurt’ta 18 katlı rezidansta çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt’ta 18 katlı rezidansta çıkan yangın söndürüldü

23:522/07/2026, Perşembe
DHA
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Esenyurt'ta 18 katlı rezidansın 13'üncü katındaki daireden yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi 1995. Sokak’ta meydana geldi. 18 katlı rezidansın 13'üncü katından yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. 

 Dar alan nedeniyle manevra yapamayan itfaiye aracı binaya çarptı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

'CAN HAVLİYLE AŞAĞI İNDİK'


Rezidansta yaşayan Serhat Eraldı, "13'üncü katta ofisimiz var. Balkona hava almak için çıktığımızda gördük, alevler büyümeye başladı. Biz de can havliyle aşağı indik. Neden çıktığını bilmiyoruz" dedi. 

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