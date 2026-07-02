Esenyurt’ta 18 katlı rezidansta çıkan yangın söndürüldü

'CAN HAVLİYLE AŞAĞI İNDİK'





Rezidansta yaşayan Serhat Eraldı, "13'üncü katta ofisimiz var. Balkona hava almak için çıktığımızda gördük, alevler büyümeye başladı. Biz de can havliyle aşağı indik. Neden çıktığını bilmiyoruz" dedi.