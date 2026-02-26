Yeni Şafak
Esenyurt'ta otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Esenyurt'ta otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

22:5226/02/2026, Perşembe
DHA
Esenyurt D-100 Karayolu'nda iddiaya göre makas atarak ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden motosikletli Gökhan Değirmenci'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada Değirmenci'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan otomobil sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Güzelyurt Mahallesi D-100 Yanyol Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, makas atarak ilerleyen 34 ZU 1470 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce Gökhan Değirmenci idaresindeki motosiklete, ardından bariyerlere çarptı.

 Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada Değirmenci'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan otomobil sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından Değirmenci'nin cenazesi Esenyurt Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. 

Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

