Eşinin altınlarını çaldı, tıraş olurken yakalandı: Sebebi şoke ediyor

13:311/12/2025, Pazartesi
DHA
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yaşayan Ezgi Ö.’nün evinden kendisine ait ziynet eşyaları çalındı. Şikayet üzerine çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ziynet eşyalarını kadının eşi Mert Ö.’nün (31) çaldığını tespit etti. Kuyumcuya giderek eşinin altınlarını bozduran Mert Ö., kuaförde tıraş olduğu sırada yakalandı. Mert Ö.’nün eşinin ziynet eşyalarını, borcunu kapatmak için alıp bozdurduğu ortaya çıktı.

Sarıyer’de meydana gelen olayda, Ezgi Ö. evindeki ziynet eşyalarının kaybolduğunu fark etti.

Ezgi Ö., durumu polis ekiplerine bildirdi. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kamera incelemesinde ziynet eşyalarının, 5 Kasım Çarşamba günü Ferahevler Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcuda Ezgi Ö.’nün eşi Mert Ö. tarafından bozdurulduğu tespit edildi.

Altınları borcu için çalıp satmış

Bunun üzerine çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mert Ö.’yü Yeniköy Mahallesi’ndeki bir erkek kuaföründe tıraş olduğu sırada yakaladı. Gözaltına alınan Mert Ö., emniyete götürüldü.

Burada ifadesi alınan şüpheli, eşinin ziynet eşyalarını borcu nedeniyle aldığını söyledi. 

Hakkında 'Evden hırsızlık' suçundan adli işlem yapılan Mert Ö., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı.


Şüphelinin kuyumcuda altınları bozdurduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

