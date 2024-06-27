Estonya Cumhurbaşkanı Karis Ankara'da

Törende, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.