Evi yaktı kapıyı kilitleyip kaçtı: Cani evlat annesini katletti

Atiye Bora, tedavi gördüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İşlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilecek olan Bora'nın cenazesi, Adana'da toprağa verilecek.